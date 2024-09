No jugó ni un solo minuto en Emelec, se lesionó de gravedad y ahora esto hace Cristhian Noboa

Cristhian Noboa fue anunciado a comienzos de 2023 como el gran fichaje de Emelec para esta temporada, sin embargo, en la pretemporada sufrió un duro golpe en su rodilla al punto de que puso toda su carrera en duda. El volante pausó su contrato en Emelec y ahora está lejos de las canchas.

Hace varias semanas, Cristhian Noboa informó que se iba de Ecuador para seguir su recuperación en España. El futbolista pasó varias penurias con su lesión y ahora fue visto en el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabéu, el pasado fin de semana.

El futuro de Cristhian Noboa no pasa por volver a la cancha para jugar con Emelec, sino por la continuidad de su carrera y vida. El volante había revelado que su lesión se complicó tanto que tuvo incluso principio de Gangrena en su operación.

Con poner en pausa su contrato con Emelec, Cristhian Noboa quedó muy lejos de regresar a las canchas e incluso había revelado que si la lesión terminaba siendo más grave de lo esperado, con una rotura de ligamento, el jugador finalmente se retirará.

Cristhian Noboa se lesionó gravemente a comienzos de temporada. (Foto: Imago)

La revelación de Cristhian Noboa en el Santiago Bernabéu para un partido del Real Madrid ha tenido diferentes reacciones por parte de los hinchas. Algunos cuestionan qué será de su carrera y otros le piden que disfrute de dichas oportunidad, ya que con el fútbol ya cumplió.

Cristhian Noboa no debutó con Emelec

Aunque su fichaje le produjo gran felicidad a Emelec, a la hinchada y al jugador, las cosas no terminaron saliendo nada bien y el futbolista no pudo ni debutar con el ‘Bombillo’. El futbolista apenas sumó minutos en la pretemporada y no jugó un solo partido oficial.

¿Cristhian Noboa demandará a Emelec?

En las últimas semanas Emelec ha recibido muchas malas noticias por las demandas de ex jugadores, sin embargo, en el caso de Cristhian Noboa no se daría dicha situación. El ‘Zar’ se fue en buenos términos con el club y con la posibilidad incluso de volver y por fin jugar, dependiendo del avance de su lesión.