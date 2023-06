Será efectivo en el 2025 cuando cumpla la mayoría de edad pero el volante ecuatoriano Kendry Páez ya es nuevo jugador del Chelsea. Este viernes se conocieron algunos detalles sobre montos finales y plazos de pago a Independiente del Valle.

La cuenta Mr. Offsider da a conocer que finalmente la cifra total será de 20 millones de euros, de este monto no todo queda para el club ecuatoriano. Seguramente agentes e intermediarios se quedarán también con un porcentaje de lo que paguen los de Londres.

Como es su costumbre en estos casos, Independiente del Valle se queda con un porcentaje de sus derechos. En caso de una posible venta, el recampeón sudamericano se quedará con un 15% del siguiente monto.

Otro dato que en principio no se había revelado y es que el negriazul no recibirá su paga de golpe, si no que serán 10 pagos a terminarse en el 2028. En lo deportivo Páez se concentra para lo que será la Copa Libertadores sub 20, y los torneos de la selección sub 17.