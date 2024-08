Uno de los delanteros que dejó un nombre recientemente en el fútbol ecuatoriano fue Paolo Guerrero, el delantero peruano llegó a Liga de Quito y se coronó campeón de LigaPro y Copa Sudamericana. Este viernes se conoció que el ex Bayern Munich pudo haber llegado a otro grande de LigaPro.

En conversaciones con UCSG TV, el ex candidato a la presidencia de Emelec José Auad declaró que en caso de haber ganado las elecciones iba a fichar al peruano para los azules. “Me criticaron, llegó a Liga de Quito y fue dos veces campeón”, dijo Auad.

No es la primera vez que Auad, quien perdió las elecciones ante José Pileggi, cuenta las cosas que hubiera hecho si ganaba la presidencia del club. En otra ocasión aseguró que iba a ingresar 20 millones de dólares al club.

No desaprovechó la oportunidad para criticar a la directiva actual: “Pileggi nunca ha amado a Emelec, apareció de la nada”, continuó. Actualmente Emelec vive una crisis deportiva e institucional.

Paolo Guerrero actualmente está sin club.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.