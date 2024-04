Una de las posiciones que Barcelona SC ha sufrido irregularidad en este inicio de temporada ha sido la de los laterales, con la sorpresiva ausencia de Pedro Pablo Perlaza. Se habló de molestias y una posible salida y ahora el defensor se refirió al respecto.

“Mi no convocatoria simplemente es decisión del DT (Diego López). No tengo problemas ni nada parecido, ni actos de indisciplina, tampoco tengo ninguna prohibición de salida del país”, contó en charlas con Studiofútbol.

“Estoy entrenando, esperando mi oportunidad”, concluyó descartando que haya habido algún problema extrafutbolístico que lo haya alejado de las canchas en este inicio de temporada.

Desde la prensa local, se había informado que Pedro Pablo Perlaza tenía la voluntad de salir del equipo pese a tener contrato vigente con Barcelona SC para toda la temporada 2024.

Mathías Suárez y William Vargas no han podido destacar en estos partidos con Barcelona SC y muchos se preguntan porque el ex Delfín SC, Liga de Quito e Independiente del Valle no ha tenido minutos.

El otro jugador que podría salir de Barcelona SC

No será la única salida que podría tener Barcelona SC, ya que Jhonnier Chalá no entra en planes de Diego López y le buscarían nuevo club debido a su proyección deportiva.

Las últimas participaciones de Barcelona SC en Copa Libertadores

Barcelona SC sigue siendo el único equipo del continente que sin ser argentino o brasileño se ha metido en las semifinales de la Copa Libertadores en los últimos años. En el 2017 y 2021 el club amarillo estuvo entre los cuatro mejores del continente.