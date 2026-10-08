“Pensando en el futuro…”: Gustavo Álvarez aclaró si se va de Liga de Quito a dirigir a la Selección de Chile

Gustavo Álvarez revela si se queda en Liga de Quito o se va a dirigir a otra selección como la de Chile.

Gustavo Álvarez protagonizó la gran noticia del mercado de fichajes, después de que el entrenador de Liga de Quito apareciera como una opción para la Selección de Chile. El entrenador argentino tiene contrato con LDU, pero ahora él mismo rompió el silencio.

En rueda de prensa, Gustavo Álvarez comentó que él se ve en un futuro en Liga de Quito y pidió que el tema se trate con responsabilidad. El DT sabe que este rumor afecta a los jugadores y también a la hinchada en un momento decisivo de la temporada.

“Les pido, y también les hago el favor, de que estos temas se traten con mucha responsabilidad, porque estoy en Liga, en el presente y también pensando en el futuro. No quiero que se manosee la situación ni mi nombre, porque el hincha es muy sensible y hoy estoy en Liga“, comentó el entrenador.

Gustavo Álvarez fue muy claro y confirma que él solo está pensando en Liga de Quito y que incluso ya iniciaron las conversaciones para el futuro. El DT apenas llegó en este segundo semestre, cuando también se venía especulando sobre su llegada a Chile.

Gustavo Álvarez es DT de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Liga de Quito tiene con Gustavo Álvarez un contrato hasta finales de la temporada 2027, su nombre tomó fuerza en Chile por el mal momento de ‘La Roja’ y porque el entrenador también tuvo un paso por este país. De momento, esa Selección todavía no encuentra un nuevo DT.

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Las estadísticas de Gustavo Álvarez en Liga de Quito

Gustavo Álvarez con Liga de Quito ya dirigió un total de 15 partidos entre todas las competencias. Sumando 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas. El entrenador llegó para reemplazar a Tiago Nunes, que también se fue por los malos resultados.

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