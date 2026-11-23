El DT de Liga de Quito no dudó y encontró al culpable de este mal momento en Liga de Quito.

Liga de Quito perdió contra Aucas en un partido que lo deja muy comprometido para entrar a la siguiente Copa Libertadores. El ‘Rey’ fue superado en casa por el ‘Papá’ y ahora mismo ya no depende de sí mismo para entrar a la siguiente Libertadores.

Ante todas las críticas, Gustavo Álvarez salió a rueda de prensa y sorprendió a todos al señalar al culpable de esta nueva derrota. Perder contra Aucas también significó para LDU que la hinchada termine muy molesta en el Rodrigo Paz Delgado pidiendo la salida de todos.

Ante estos cuestionamientos, Gustavo Álvarez no dudó y señaló al culpable de este mal momento: “No le esquivo a la responsabilidad y no la traslado a los jugadores. Acá siempre el primer responsable soy yo“, comentó el DT en rueda de prensa.

Ahora Liga de Quito necesita vencer a Católica, Macará e IDV para entrar a la siguiente Copa Libertadores y esperar otros resultados. De esos 3 partidos que le quedan al plantel ‘Albo’ 2 son en condición de visitante y solo jugará en casa contra el campeón Independiente.

El no clasificar a Copa Libertadores en 2027 representa dos duros golpes para Liga de Quito. El primero viene por alejarse del Mundial de Clubes 2029 y el segundo, y más importante, es el aspecto económico. Dejaría de ingresar hasta 3 millones de dólares.

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Los números de Gustavo Álvarez como DT de Liga de Quito

Al frente de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ya lleva un total de 23 partidos entre todas las competencias. El DT suma 9 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Los números no son nada positivos desde que está al frente del cuadro ‘Albo’ y hasta su continuidad está en duda.

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