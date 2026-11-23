Los malos resultados pueden llevar a Gustavo Álvarez a marcharse de Liga de Quito, pero no a quedarse sin trabajo al sonar para este club.

El DT de Liga de Quito la viene pasando muy mal en los últimos partidos, después de que su equipo no consiguiera resultados positivos en el primer hexagonal. Este mal momento incluso puede llevar al entrenador a ser despedido del club si no entra a Copa Libertadores.

El gran objetivo de Liga de Quito en este segundo semestre era asegurar el cupo a los grupos de la siguiente Copa Libertadores, pero el equipo ecuatoriano no lo ha logrado. Y ahora mismo está muy complicado para LDU llegar a esta instancia en 2027.

Por lo cual, uno de los principales señalados en el Mundo Liga es Gustavo Álvarez. Aunque el entrenador apenas llegó al club, su equipo empezó muy bien y luego fue bajando el nivel. Por lo cual, Stalin Cobeña confirma que de ser el caso, su salida solo se puede dar con un acuerdo amistoso entre las dos partes.

En medio de esos rumores de una posible salida llega la versión desde Chile, donde se avisa que Gustavo Álvarez es una opción para Universidad Católica, según En Cancha, o al menos el equipo debería buscar un entrenador con el perfil del actual DT de Liga de Quito.

Gustavo Álvarez se puede marchar de Liga de Quito. (Foto: Imago)

En Liga de Quito tomarían una decisión cuando termine el primer hexagonal y por ende la temporada. Al club le quedan 3 partidos que tiene que ganar y esperar otros resultados para meterse, por lo menos, a la Fase 1 de la clasificación a Copa Libertadores.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez con Liga de Quito?

Gustavo Álvarez tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de la temporada 2027. De ahí que, se hable de que para una salida anticipada ambas partes tienen que estar de acuerdo y aprobar la rescisión. LDU tampoco viene con una estabilidad en cuanto a entrenadores.

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