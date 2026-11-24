Liga de Quito podría perder a su entrenador con dos ofertas que tendría el DT argentino, y ya se conoce la postura de Gustavo Álvarez.

En Liga de Quito están pensando en cambios en la secretaría técnica y en la plantilla, pero podrían enfrentar también en cambios en el cuerpo técnicos del club.

Según Johanna Calderón, Gustavo Álvarez tiene ofertas de la Selección de Chile y de la Universidad de Chile para la temporada 2027. En Chile, el DT consiguió cuatro títulos por lo que es bien valorado., además que en lo económico las ofertas serían superiores.

Medios capitalinos señalan que Gustavo Álvarez comunicó a la directiva que está abierto a “una salida amistosa” del club si es que Liga de Quito ya no desea contar con sus servicios.

En Liga de Quito habrá cambios en la dirección deportiva y el nuevo gerente tendría que también decidir la continuidad o salida del técnico, si es que en lo económico lo pueden costear.

Una salida en forma de despido le costaría a Liga de Quito cerca de 500 mil dólares en concepto de indemnización para Gustavo Álvarez, quién aún tiene seis meses más de contrato.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Gustavo Álvarez – U. de Chile. Foto: Getty.

En resumen