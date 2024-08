Pese a que consiguió ya la primera victoria con Emelec, a Leonel Álvarez lo siguen poniendo dentro de las opciones que manejan otros clubes para el segundo semestre del año. Ahora un campeón de Libertadores piensa en el DT del club guayaquileño para la siguiente temporada.

Medios colombianos ponen a Leonel Álvarez como una de las opciones que suenan para Atlético Nacional de Colombia. El Verdolaga finalizó su contrato con Pablo Repetto y ahora buscan nuevo entrenador.

Este sería el tercer club colombiano que mira en Álvarez una opción para DT tras el Deportivo Independiente Medellín y el Cartagena FC. Con contrato vigente con Emelec, salvo que paguen la cláusula de salida será difícil ver a Álvarez en otro equipo.

Leonel Álvarez lleva 5 partidos con Emelec, con tres derrotas y una victoria sumada a la clasificación por penales en Copa Ecuador. Su contrato está vigente hasta el 2026, aunque ha habido molestias de parte del cuerpo técnico.

Leonel Álvarez – José Pileggi- Emelec 2024.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.