La crisis de Emelec podría estar aún más agudizada de cara a la siguiente temporada, y es que el club azul no podrá fichar por impedimento FIFA y este viernes suena la posible salida de uno de sus titulares. Luis Fernando León pegaría un camisetazo en el 2025.

Medios locales apuntan a que León podría estar en los planes de Liga de Quito para el siguiente año, esto ante la falta de garantías que tienen sus defensores centrales con Allana, Richard Mina o Andrés Zanini.

León tiene contrato vigente con Emelec pero podría seguir la línea de Leguizamón de pagar la cláusula de salida del equipo para poder firmar con otro. Así, León habría completado jugar en los cuatro grandes de Ecuador, tras haber sido campeón con Independiente del Valle y luego jugar en Barcelona SC.

En caso de que haya negociaciones por clubes, Luis Fernando León tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares, aunque ya con Leguizamón fuera, es difícil que Emelec acepte salir a su otro zaguero titular.

Luis Fernando León – Barcelona SC 2021. Foto: Getty.

Liga de Quito ya buscó a León de cara a la mitad del año 2023, cuando fue llamado personalmente por Luis Zubeldía. León al final aceptó renovar con Emelec.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.