En la tarde del martes trascendió que los históricos Edison Méndez y Giovanny Espinoza dejarían las formativas de Liga de Quito con efecto inmediato, la noticia impactó a más de uno en el mundo albo. Desde la prensa capitalina dan detalles de los motivos de la salida de los entrenadores.

Óscar Portilla señala que hubo un fuerte desacuerdo entre los coordinadores de las formativas y los entrenadores en relación a la llegada de unos juveniles. La discusión no tuvo arreglo y los miembros de la directiva pidieron la salida de los ex jugadores.

La decisión no ha sido oficial ni tampoco ha sido administrativamente efectiva ya que no les han notificado su salida. Por su parte el cuerpo técnico de Luis Zubeldía y el presidente del club, Isaac Álvarez también están en desacuerdo de la salida de los ex seleccionados.

La decisión aún no es definitiva, Esteban Paz presidente de la comisión de fútbol de Liga de Quito se reunirá este miércoles con ambos Méndez y Espinoza para intentar arreglar su permanencia.