Hoy se encuentra en Independiente del Valle teniendo rodaje en uno de sus últimos años de carrera pero en algún punto la carrera de Marcelo Moreno Martins pudo haber tomado un giro hacia uno de los gigantes de Europa.

El delantero boliviano conversó con Mate Noriena en su canal de Youtube, Charla con Mate y contó que el Real Madrid lo quiso: Cuando estaba empezando, en Cruzeiro. Uno de mis mejores momentos porque estaba jovencito y despertaba el interés de los grandes de Europa, entre ellos uno de los que más quería, Real Madrid“.

“Solo faltó la firma. Es una historia que tengo presente, porque yo no sé que hubiese sido de mi carrera de haber tenido la oportunidad de estar en el Real Madrid. Me quedó la espina porque era un deseo que yo tenía en ese entonces con 18, 19 años. El club decidió no venderme. Me quedé llorando con mi papá porque estaba esperando esa oportunidad”, continuó.

Hoy tras pasos por Brasil, Ucrania, Inglaterra y China, Marcelo Moreno Martins es el delantero suplente de Independiente del Valle. En la última jornada de la LigaPor vino de marcar ante Técnico Universitario.

El posible once de Independiente del Valle para el siguiente partido

Independiente del Valle regresa a la actividad cuando enfrente a Delfín por la fecha 5 de la LigaPro y el entrenador Martín Anselmi pondría el siguiente once: Ramírez; Ortíz, Pellerano, Carabaja; Fernández, Páez, Faravelli, Sornoza, Caicedo; Hoyos, Díaz.

¿Cuándo juega Independiente del Valle su siguiente partido?

El siguiente partido de Independiente del Valle es el día viernes 1 de septiembre contra Delfín SC por la LigaPro.

Así marcha Independiente del Valle en la tabla de posiciones de la LigaPro

Independiente del Valle ha disputado 4 partidoa en esta segunda etapa de LigaPro y se encuentra temporalmente en el puesto 11 con 4 puntos.

¿Dónde ver el partido entre Independiente del Valle?

Independiente del Valle juega la LigaPro y los partidos se pueden ver por GolTV y Star+.

¿Quién es el entrenador de Independiente del Valle?

Independiente del Valle actualmente está bajo el mando de Martín Anselmi, entrenador argentino. Con los ‘Rayados’ ya ha ganado una Recopa Sudamericana, una Copa Sudamericana y es finalista de la LigaPro 2023.

¿Qué jugadores han llegado a Independiente del Valle?

Independiente del Valle ha contratado en este mercado de transferencias a los siguientes jugadores: Bryan García, Anthony Landazuri, Jhoanner Chávez.

¿Qué jugadores han salido de Independiente del Valle?

Independiente del Valle dejó ir a Nicolás Previtali y a Alan Minda en este mercado de transferencias.