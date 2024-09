Kendry Páez no la pasa muy bien en Ecuador y varios serían los motivos de este bajón de nivel.

Revelan por qué Kendry Páez no está brillando con la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador logró vencer a Perú en su último partido de Eliminatorias, sin embargo, nuevamente el equipo tricolor se quedó sin ver la mejor versión de su joya, Kendry Páez. El joven jugador incluso fue cambiado sobre el segundo tiempo.

El nivel de Kendry Páez viene bajando en la Selección de Ecuador, desde su gran polémica en la previa de la Copa América. Ahora el jugador se ve expuesto en varias jugadas no solo con ‘La Tri’, sino también con Independiente del Valle. Este bajón tendría una explicación, según un histórico.

Según el histórico Alfaro Moreno, leyenda de Barcelona SC, este bajón en el juego de Kendry Páez se ha dado porque el jugador tricolor ha dejado de disfrutar jugar al fútbol: “Kendry Páez no está para ponerse el equipo al hombro, no está para soportar presión, ha dejado de disfrutar jugar fútbol, lo están quemando, es suplente hasta en su club, pero le siguen dando, lo siguen metiendo, que tiene que jugar siempre”, comentó el ex presidente de Barcelona SC.

Con el concepto a Alfaro Moreno coinciden hasta los hinchas, esto debido a que, parece que Kendry Páez juega con mucha presión cada vez que está con Independiente del Valle o con la Selección de Ecuador. Esto explicaría su pobre nivel en ‘La Tri’.

Kendry Páez jugó ante Perú. (Foto: GettyImages)

Ante Perú, el joven jugador recibió el apoyo del público en un comienzo, a diferencia de Enner Valencia que fue abucheado, no obstante, conforme fueron pasando los minutos cambió los elogios por reclamos. Beccacece terminó su partido sobre el minuto 58.

¿Cuándo se unirá Kendry Páez al Chelsea?

Aunque el Chelsea ya lo compró, Kendry Páez no se moverá a la Premier League hasta la temporada 2025, cuando ya cumpla los 18 años. El jugador ecuatoriano dejará Independiente del Valle, con el cual jugará una nueva final de campeonato a finales de año.

Las estadísticas de Kendry Páez jugando con Ecuador

Con la mayor de Ecuador, Kendry Páez ha jugado ya 15 partidos, entre todas las competencias, incluyendo una Copa América. El joven jugador ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias. No obstante, desde antes de la Copa América su incidencia ha venido bajando al igual que su nivel.