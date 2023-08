El partido entre Emelec y Orense por la fecha 2 de la segunda etapa de la LigaPro no estuvo plagado de polémicas, sin embargo, sí hubo una acción en la que los de Machala reclamaron penal.

Mediante sus redes sociales, Orense compartió un vídeo de una acción en la que pidieron roja para Luis Fernando León. El central de Emelec fue a disputar un pelota y terminó cayendo sobre el futbolsita de Orense.

¿Era roja para Luis Fernando León?

El VAR revisó la polémica, sin embargo, no se sancionó a Luis Fernando León, incluso en cancha el central del encuentro no pitó ni falta, no obstante, desde Orense no se coincide con la decisión y se la crítica con este video:

Orense y Emelec terminaron empatando 0x0 en el Capwell, en un resultado que no benefició a ninguno de los dos, debido a que, los azules siguen peleando en el descenso y los de Machala empiezan a alejarse de los cupos por torneos internacionales.

El VAR en la LigaPro

Para esta segunda etapa de la LigaPro, el VAR está presente en todos los partidos. El reclamo de Orense no es el único, puesto que, varios clubes se han quejado por el trabajo de los árbitros con estas herramientas.