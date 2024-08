Sebastián Beccacece está próximo a anunciar su primera lista con la Selección de Ecuador. El DT argentino apenas llegó al país la semana anterior, pero ya ha ido a varios partidos en el país y ahora también estuvo en un encuentro de la Copa Sudamericana.

En un video publicado por FB Radio se pudo ver a Sebastián Beccacece llegando al estadio Rodrigo Paz Delgado para ver el partido de Liga de Quito ante Lanús. El DT sigue a varios jugadores que militan en el fútbol ecuatoriano para finalmente armar su primer listado.

Algunos de los jugadores que pudo estar siguiendo Sebastián Beccacece en este partido serían: José Quintero, Leonel Quiñónez y Jhojan Julio. Estos 3 jugadores ya han formado para del ciclo de la Selección de Ecuador previamente, aunque no pudieron destacar.

Los laterales de Liga de Quito son de los mejores de la LigaPro y también de la Copa Sudamericana, es por eso que ambos jugadores son seguidos por el DT. En la Selección de Ecuador han faltado en los últimos partidos jugadores más regulares en esta posición.

Asimismo, este partido también marca que Sebastián Beccacece conozca el ambiente del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde la Selección de Ecuador estará próximamente haciendo de local ante Perú por las Eliminatorias rumbo al mundial de 2026.

Los partidos del fútbol ecuatoriano que ha seguido Sebastián Beccacece y su cuerpo técnico

Sebastián Beccacece estuvo en el partido de la LigaPro de Barcelona SC vs Independiente del Valle, mientras que sus colaboradores fueron al Liga de Quito vs Cumbayá y al Mushuc Runa vs Emelec. El DT aún no hizo una gira europea para ver a los tricolores en este continente.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias el próximo mes ante Brasil en condición de visitante y posteriormente a Perú en Quito. Ambos encuentros son claves para sumar puntos en la tabla de posiciones y sumarse a los primeros lugares.