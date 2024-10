Este domingo 20 de octubre de 2024 se juega una nueva edición del partido más importante del fútbol ecuatoriano, el Clásico del Astillero, y para este encuentro, el equipo amarillo ya tiene una baja. Asimismo, este encuentro será dirigido por Segundo Alejandro Castillo, nuevamente.

El ‘Mortero’ tiene que lidiar en este partido con una importante baja para el once de Barcelona SC. Los amarillos no contarán con Javier Burrai en su arco. El portero argentino no se ha recuperado y todo indica que el titular del encuentro será Víctor Mendoza.

La continuidad de Javier Burrai en Barcelona SC estaba en duda por la relación del arquero con el anterior entrenador, Ariel Holan. Esto a causa de que el DT argentino le había quitado el puesto e incluso la capitanía en el vestuario del ‘Ídolo’.

Ahora ante Emelec, Castillo tendrá que volver a recurrir al arquero “suplente” Mendoza. El nuevo portero de los amarillos está pasando por un delicado momento y varias críticas han llegado para su rendimiento, no obstante, volverá a atajar en un Clásico.

El Clásico del Astillero es intrascendente para los dos equipos pensando en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones. Sin embargo, tanto Barcelona SC como Emelec llegan jugándose la chance de entrar a los torneos internacionales, por lo cual, necesitan sumar de a 3.

¿Hasta cuándo se quedará Segundo Castillo en Barcelona SC?

Segundo Castillo será el DT de Barcelona SC, según lo que ha informado la directiva, hasta final de año. Se espera que el ‘Mortero’ siga en el equipo con base en su rendimiento, es decir, si termina bien 2024 tiene chances de ser el entrenador del ‘Ídolo’ para 2025.

¿A qué hora y por dónde se puede ver el Clásico del Astillero?

El Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec comenzará desde las 17H00 de este domingo, 20 de octubre de 2024. El encuentro se podrá ver por la pantalla de Zapping Sports.