Óscar Zambrano se quedó sin minutos en la Selección de Ecuador, en esta doble fecha FIFA. Aunque su convocatoria no deja de ser un motivo de ilusión para los aficionados, puesto que, el jugador se proyecta como el “complemento perfecto” para Moisés Caicedo.

A principios de año, la polémica invadió a Óscar Zambrano, puesto que, el volante ecuatoriano fue positivo en un control antidopaje. Esto causó que se especule con una importante sanción por esta situación. Ahora varios meses después, el jugador rompió el silencio.

En diálogo con El Canal Del Fútbol, Óscar Zambrano fue muy breve cuando tocó el tema de su doping positivo, pero también muy contundente. “Es un tema que están resolviendo mis abogados y creo que va por buen camino. Estoy consciente que no fue algo intencional, estoy tranquilo, disfrutando de mi presente”, avisó el jugador.

Zambrano está pasando por un buen momento en el Championship en Inglaterra. El ecuatoriano ha encontrado un lugar en el once titular y hace pocas semanas destacó en el partido con una asistencia y un gol. Lo que valió para ser convocado por Beccacece.

Por otro lado, Zambrano también reveló como Moisés Caicedo lo ayudó desde el primer momento que llegó a Inglaterra. “Apenas que llegué me escribió y me dijo si necesitaba algo. Me dijo que si quiero ir un fin de semana donde él vive para compartir un rato. Eso es muy bueno para mí”, comentó el ex jugador de Liga de Quito.

¿La CONMEBOL sanciona a Óscar Zambrano?

El caso de Óscar Zambrano también ha tomado un importante tiempo en ser resuelto. El joven jugador ecuatoriano dio positivo por ingerir un medicamento para una alergia. No fue intencional, según varias declaraciones. El castigo aún no se ha confirmado.

¿Puede Óscar Zambrano volver a Liga de Quito?

Liga de Quito no vendió a Óscar Zambrano, solo lo cedió al Hull City hasta final de temporada. Hay una opción de compra que el equipo inglés puede usar y de seguir jugando así lo más probable es que se queden con el volante ecuatoriano para los próximos años.

Las estadísticas de Óscar Zambrano en esta temporada

En esta temporada, Óscar Zambrano ha jugado un total de 6 partidos en el ascenso inglés, donde ya marcó 1 gol y dio 1 asistencia. El ecuatoriano es un fijo en el once titular.