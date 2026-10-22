Sorpresa total: los jugadores de Aucas que Marcelo Gallardo está siguiendo para la Selección de Ecuador

Aucas viene haciendo una gran temporada y ahora se reveló que varios de sus buenos jugadores están en el ojo de Marcelo Gallardo.

La próxima fecha FIFA de noviembre marca una gran oportunidad para jugadores que militan en la LigaPro, puesto que, la Selección de Ecuador jugará sus partidos amistosos en el país. Por lo cual, se abren las puertas para varias figuras del campeonato nacional.

Uno de los equipos que mejor viene rindiendo en esta temporada con una base titular de jugadores ecuatorianos es Aucas. El ‘Papá’ está en el primer hexagonal y con algunas figuras que ahora se metieron en planes de Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador.

Los jugadores de Aucas que estaría observando Marcelo Gallardo, de acuerdo a la información de Mr.OFF, son: Robiño Quiñónez, Alex Zova, Andrés Mena y Piero Guzmán. El entrenador habría pedido un informe de estos jugadores para una posible convocatoria.

Ninguno de estos futbolistas antes había sido llamado a la Selección de Ecuador, y en caso de que Marcelo Gallardo los considere, su posible convocatoria marcaría un debut en su carrera en ‘La Tri’. Además, con esto también se confirmaría un recambio en el equipo nacional.

Aucas tiene una base de importantes jugadores ecuatorianos. (Foto: Imago)

Se espera que la lista de la Selección de Ecuador para jugar sus partidos amistosos se conozca oficialmente en la primera semana de noviembre. A diferencia de la anterior, este listado ya tendría los primeros vestigios de lo que Marcelo Gallardo quiere en ‘La Tri’.

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El calendario de partidos de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene planificado jugar los siguientes partidos en el mes de noviembre:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)

Encuesta¿Debe Gallardo convocar a algunos de estos jugadores de Aucas? ¿Debe Gallardo convocar a algunos de estos jugadores de Aucas? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: