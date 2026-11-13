¿Suplente vs Bolivia? El jugador de Ecuador con la peor calificación pese a victoria contra Costa Rica

El jugador de la Selección de Ecuador con el peor puntaje tras la victoria contra Costa Rica.

La Selección de Ecuador logró una importante victoria contra Costa Rica en un nuevo amistoso de esta fecha FIFA. No obstante, hubo un jugador que no fue de lo más destacado y se acabó llevando la peor calificación de todas en los diferentes aplicativos especializados.

El peor puntuado de Ecuador tras la victoria contra Costa Rica

De acuerdo a aplicativos especializados como FotMob y Flashscore, el jugador con el peor puntaje del partido es Nilson Angulo. El extremo tricolor terminó el partido con una calificación de 6.3 puntos. Fue un buen partido de todos para que esta haya sido la peor calificación.

Angulo no pudo marcar una gran diferencia como en otros partidos, puesto que, estuvo muy errático y buscando esa jugada que le pueda dar el gol. En el primer tiempo fue de los más incisivos de ‘La Tri’, pero los pases erráticos le pasaron factura.

El peor puntuado de Ecuador. (Captura de pantalla: Flashscore)

Pese a este irregular partido del extremo, se espera que sea titular contra Bolivia en Guayaquil. No se debe descartar que la altura pudo afectar al rendimiento de un Nilson Angulo que viene siendo de los extremos más “picantes” del fútbol de la Selección.

¿Cuál fue el mejor jugador de Ecuador en la victoria ante Costa Rica?

Por otro lado, las diferentes aplicaciones también coinciden en que el mejor jugador de Ecuador en este partido fue Piero Hincapié. El defensa de Arsenal se mandó un partidazo y terminó asistiendo en el primer gol con un gran pase a Jordy Caicedo.

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En síntesis: