La FIFA confirma cuál fue el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026

El mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026, de acuerdo a las estadísticas de la FIFA.

La Selección de Ecuador no tuvo los mejores atacantes en el Mundial 2026, solo pudo hacer dos goles en todo el torneo. No obstante, ‘La Tri’ tuvo a dos figuras destacadas a lo largo del torneo: Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Ahora la FIFA reveló cuál fue el mejor del torneo.

La FIFA publicó los rankings de los mejores jugadores del Mundial 2026 en diferentes rubros como ataque, creatividad y defensa. Con esto, se confirma también cuál fue el mejor jugador de Ecuador en todo este torneo y sorprenden a los hinchas.

El mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026

De acuerdo al top de la FIFA, el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026 fue Nilson Angulo. El extremo le marcó el gol a Alemania, el del empate, pero también fue el jugador más desequilibrante en todos los partidos que le dieron la oportunidad.

Nilson Angulo es el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Nilson Angulo no comenzó el Mundial 2026 como titular en Ecuador, es más el delantero fue perdiendo protagonismo. Llegó con una lesión muscular importante, de la cual se estaba recuperando. Una vez sano ya pudo ayudar al equipo nacional en esta Copa del Mundo.

Los números de Nilson Angulo en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Nilson Angulo jugó los 4 partidos, pero apenas fue titular en los últimos 2. El delantero ecuatoriano sumó en cancha 218 minutos y anotó un gol de los dos que Ecuador tuvo en la Copa del Mundo.

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