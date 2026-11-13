Tras vencer a Costa Rica, la Selección de Ecuador se queda en este puesto en el ranking FIFA

Después de vencer a Costa Rica, este es el ranking FIFA de la Selección de Ecuador.

Este viernes 13 de noviembre de 2026 la Selección de Ecuador consiguió una victoria importante contra Costa Rica para volver al triunfo y celebrar también el primer gran triunfo con Marcelo Gallardo. ‘La Tri’ venía de 3 partidos sin ganar, tras la gira por Asia.

La Selección de Ecuador se llevó la victoria con un gran gol de Jordy Caicedo en el primer instante, en ese momento el delantero ecuatoriano dejó al arquero rival en el suelo. Todo gracias a un gran pase que pudo meter Piero Hincapié entre líneas.

El ranking FIFA de Ecuador

Por otro lado, tras la victoria de Ecuador contra Costa Rica, el equipo nacional termina en el puesto 24 del ranking FIFA, se mantiene en el lugar donde empezó en esta fecha. El equipo nacional suma 3.67 puntos en la clasificación tras vencer a una Costa Rica que venía en el lugar 54.

El puesto de Ecuador en el ranking FIFA. (Captura de pantalla)

Se espera que la Selección de Ecuador se mantenga toda esta doble fecha FIFA en el puesto 24 del ranking de la FIFA. El equipo de Marcelo Gallardo jugará el siguiente partido contra Bolivia y aunque gane, no sumaría un gran puntaje en esta clasificación.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar este martes, 17 de noviembre de 2026. En ese partido el equipo tricolor se medirá a Bolivia en Guayaquil. El partido comenzará desde las 18H00 (EC).

Publicidad

Encuesta¿Ecuador podrá entrar al top 20 del ranking FIFA? ¿Ecuador podrá entrar al top 20 del ranking FIFA? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: