Confirman que Liga de Quito cobrará estos millones por Nilson Angulo

Nilson Ángulo está atravesando sus primeros meses con el Sunderland y lo que parecía un rumor positivo para Liga de Quito, ahora se confirma. Los albos recibirán una millonaria cifra por el traspaso del extremo ecuatoriano.

Desde Liga de Quito confirmaron que el 30% de los derechos deportivos del jugador siguen siendo propiedad del club. Esto representará unos 3 millones de dólares ingresados a las arcas de Liga.

La información la dio Eduardo Álvarez en FB Radio. El jugador fue vendido en más de 10 millones de dólares desde el Anderlecht de Bélgica tras dos temporadas destacadas.

Pese a su tiempo corto en el equipo y su joven edad, Nilson Angulo no demoró en ganarse la titularidad con el Sunderland y llegará con rodaje a la Selección de Ecuador.

Ha sido uno de los fijos de Sebastián Beccacece desde junio 2025 que fue convocado por primera vez en el proceso del DT argentino. En Liga de Quito estuvo dos años en el primer equipo.

Los números de Nilson Angulo en Sunderland

Nilson Angulo ha jugado un total de 10 partidos de su fichaje por Sunderland. El ecuatoriano fue fichado en enero, por lo cual, esta lesión llega en el peor momento en su club, puesto que, pierde el proceso de adaptación que venía llevando.

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Nilson Angulo – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen