Nilson Angulo es uno de los grandes delanteros que tiene la Selección de Ecuador para este Mundial 2026. Sin embargo, el futbolista del Sunderland no llegó al 100% para este torneo y ahora vuelve a encender las alarmas por un durísimo golpe.

Este miércoles 19 de junio de 2026 se reveló que Nilson Angulo se llevó un durísimo golpe en el entrenamiento de la Selección de Ecuador. También se viralizó en redes sociales un video donde se lo ve al jugador ecuatoriano visiblemente adolorido.

No obstante, solo habría sido el golpe y el jugador está bien para jugar en el Mundial 2026. Su presencia contra la Selección de Curazao podría ser en el once titular o viniendo desde el banco de suplentes para reemplazar a Alan Minda que también está golpeado.

El semestre no terminó de la mejor manera para un Nilson Angulo que venía siendo titular con la Selección de Ecuador y Sunderland, pero una lesión en el mes de marzo lo acabó dejando sin minutos casi hasta finales de mayo y evidentemente llega sin ritmo.

¡Apenas un susto! Durante el entrenamiento de la Selección de Ecuador, Nilson Angulo encendió las alarmas por un pequeño inconveniente físico. Afortunadamente, no pasó a mayores y el jugador sigue concentrado con el grupo.



La 'Tri' continúa con su preparación para los próximos… pic.twitter.com/xl1VvbnoYQ — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) June 16, 2026

Nilson Angulo también viene de ser expuesto en el partido contra Costa de Marfil. El jugador ecuatoriano no siguió al lateral en una gran carrera y se acabó quedando lejos en una jugada que le acabó costando el gol a la Selección de Ecuador.

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Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En esta temporada, Nilson Angulo también entre la Liga de Bélgica y la Premier League, alcanzó a jugar un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 8 asistencias. En total sumó más de 3.000 minutos en toda la temporada.

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