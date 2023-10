Este martes 31 de octubre de 2023 se informó que el delantero ecuatoriano campeón con Liga de Quito, Jhojan Julio, sería pretendido por dos equipos mexicanos. El extremo vive uno de los mejores momentos de su carrera, que incluso es llamado a la Selección de Ecuador como una alternativa para el ataque tricolor.

Según informó el periodista Roberto Bonafont, Jhojan Julio sería pretendido por dos equipos muy importantes de México, uno de ellos el América. El extremo hizo una muy buena Copa Sudamericana, donde fue clave para que Liga de Quito terminara levantando el campeonato.

“Hace 15 días llegaron dos equipos de scouting y son dos equipos del fútbol mexicano que se quieren llevar a Jhojan Julio”, comentó Bonafont en DSports. Julio regresó a Liga de Quito para esta temporada, tras su breve paso por el fútbol brasileño donde vistió la camiseta de Santos.

Jhojan Julio tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de 2024. El delantero ecuatoriano se ha convertido en una pieza fundamental para Luis Zubeldía, sin embargo, si su deseo es salir del club a los ecuatorianos se les hará muy complicado mantenerlo u ofrecerle una renovación por el corto de tiempo de su actual vínculo con el ‘Rey de Copas’.

Si se termina concretando su salida al fútbol mexicano, Jhojan Julio viviría su segunda experiencia internacional. En 2022 el jugador fue cedido a Santos de Brasil con una opción de compra, pero al final no se concretó dicha transferencia y en 2023 volvió para usar los colores de Liga de Quito.

¿Puede Liga de Quito sacar una buena venta por Jhojan Julio?

Actualmente Jhojan Julio tiene un valor superior al millón de dolares, según el portal especializado en transferencias de jugadores, Tranfermark. El ‘Rey de Copas’ podría venderlo por una cifra muy superior, no obstante, al quedarle un año de contrato no deberían presionar para obtener un gran precio. Si Liga de Quito no lo renueva, Julio podría empezar a negociar por su cuenta en junio de 2024 o irse gratis a finales de año.

¿Buscará Liga de Quito su renovación?

Con el gran premio económico que le dio ganar la Copa Sudamericana en Liga de Quito se quiere mantener el plantel competitivo para la Copa Libertadores del siguiente año. Jhojan Julio no termina contrato a finales de 2023, por lo cual, no está en la primera línea de renovaciones y podría analizarse una oferta y que sea vendido dejando ingresos al equipo.

Sería su segunda experiencia internacional

El delantero ecuatoriano viviría su segunda experiencia internacional si finalmente termina siendo vendido a México. Su único paso por el extranjero fue con Santos en 2022. Julio también se ha ganado la consideración en la Selección de Ecuador, sin embargo, sabe que si quiere ganarse un lugar en el once también cuenta lo que se puede hacer en otra liga fuera de Ecuador. Se espera que en los próximos día pueda llegar una oferta.