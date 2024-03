Barcelona SC jugará este viernes 29 de marzo de 2024 ante Macará por la fecha 6 de la LigaPro. Los amarillos empiezan esta jornada con la novedad de que Emelec ha demandado al club y a su jugador, Aníbal Chalá, por el polémico fichaje a comienzos de año.

Aníbal Chalá llegó a Emelec a mitad de 2023 y tras varias polémicas a finales de año se terminó marchando para Barcelona SC. El club azul ha demandado oficialmente solicitando la indemnización de USD 600.000 por esta salida. La querella ya ha ingresado en los organismos respectivos para su análisis.

En la rueda de prensa de este jueves 28 de marzo de 2024 en Barcelona SC han confirmado que el lateral no será parte de la partida para el encuentro con Macará. Diego López aclaró que esto no se debe al problema legal iniciado por Emelec, sino más bien a un golpe en su rodilla.

Chalá fue incluso convocado a la Selección de Ecuador para esta última doble fecha FIFA, sin embargo, no volverá para este próximo encuentro de Barcelona SC ante Macará. El lateral no ha empezado con un gran nivel, pero se había ganado ya su lugar en el once titular.

Por otro lado, Barcelona SC tampoco contaría para este partido con Mario Pineida, quien es el reemplazante de Chalá para esta posición. Se espera que Diego López prueba otra estrategia o dé rotación a otro jugador para cubrir esta baja.

Las estadísticas de Aníbal Chalá como jugador de Emelec

En 6 meses que estuvo Aníbal Chalá con Emelec, el lateral ecuatoriano se ganó un lugar importante en el once y también terminó siendo un jugador clave para salvar el descenso. Con la camiseta azul jugó 12 partidos, solo por la segunda etapa de la LigaPro, anotó 2 goles y dio 1 asistencia.

¿Cuánto dinero pide Emelec por Aníbal Chalá?

La denuncia de Emelec solicita que el equipo que ha contratado a Aníbal Chalá, en este caso Barcelona SC, pague una indemnización al club por 600.000 dólares, lo cual hace referencia a su cláusula de rescisión. El ‘Bombillo’ también ha iniciado acciones legales contra futbolistas como Alejandro Cabeza y Miller Bolaños, superando estos casos individualmente el millón de dólares.