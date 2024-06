Desde jugadores, hasta prensa e hinchada respondieron con críticas a la queja de Antonio Valencia sobre la capitanía de Hernán Galíndez. Dos días después el ex seleccionado de Ecuador ha cambiado su mensaje.

“Si ofendí a alguien, lo siento mucho, no fue mi intención. Soy muy ecuatoriano, amo mi país, no soy xenófobo, para nada. Mi suegra es colombiana, tengo amigos argentinos. No tengo nada contra Galíndez, si se ofendió, le pido disculpas”, dijo en charlas con El Canal del Fútbol.

Aún así el ex Manchester United reafirmó su postura de que la cinta de capitán de Ecuador debe ser “de alguien que haya nacido en alguna cantera de Ecuador. Fui capitán en Manchester por cinco años.

Una de las respuestas que recibió AV25 fue justamente de un ex compañero como es Enner Valencia, que sin nombrarlo le dejó una clara indirecta a los ex jugadores que contrariaron a Galíndez.

Cuáles son los grupos de la Copa América 2024

Grupo A : Argentina, Perú, Chile y Canadá.

: Argentina, Perú, Chile y Canadá. Grupo B : México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C : Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

Cuándo se juega la Copa América 2024

El torneo se jugará entre el jueves 20 de junio y el domingo 14 de julio de 2024. El encuentro inaugural lo jugarán Argentina vs. Canadá en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta, mientras que la final se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.