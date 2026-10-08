Tras su fracaso con Ecuador en el Mundial: el equipo que estaría más cerca de fichar a Sebastián Beccacece

El nuevo equipo que está interesado en contratar a Sebastián Beccacece, después de su mal paso por Ecuador.

Sebastián Beccacece quedó lejos de ser un entrenador querido en Ecuador, aunque logró un importante triunfo contra Alemania en la Copa del Mundo, el balance global del torneo es muy negativo. De ahí que, el entrenador no haya sido muy querido. Por otro lado, su carrera sigue y otro club lo está buscando.

Beccacece se metió en planes de Racing de Avellaneda de acuerdo a Federación Postera.Aunque todavía estaría lejos un acuerdo, el entrenador es una de las principales opciones por su pasado en el club y el cariño que le terminó teniendo la hinchada.

El DT argentino cerró su ciclo con la Selección de Ecuador, tras ser eliminados ante México. Desde entonces, no vuelve a dirigir, pero el regreso a Argentina no sería del todo malo para el DT. Ya en este país fue campeón internacional cuando dirigía a Defensa y Justicia.

Por otro lado, el mismo Beccacece aclaró que él es de tomar decisiones que “sienta”. Por lo cual, la decisión siempre estará en manos de Sebastián. El entrenador ya pasó por Europa y también sonó para dirigir otras selecciones como la de Chile, pero nada se ha concretado.

Beccacece dirigió a Ecuador en el Mundial. (Foto: GettyImages)

La hinchada ecuatoriana no quedó contenta con Beccacece, porque esperaban que el DT lleve a Ecuador más lejos en el Mundial. Sobre todo por la gran base de jugadores que tiene el equipo nacional con futbolistas como William Pacho, Piero Hincapié o Moisés Caicedo.

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Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con Ecuador, Beccacece dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles, empató 12 y terminó perdiendo tan solo 3 encuentros. Se fue de Ecuador tras dos largos años de trabajo y sin los resultados esperados.

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