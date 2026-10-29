Mientras en Ecuador ganaba 2.4 millones, este sería el sueldo que Beccacece le estaría pidiendo a Junior

El millonario salario que Beccacece estaría pidiendo para llegar a Junior en la siguiente temporada.

Sebastián Beccacece es la principal opción para llegar a Junior, sin embargo, hay un solo limitante para la firma, pero es uno muy importante. El entrenador que pasó por la Selección de Ecuador, quiere un salario muy importante para lo que se gana en Colombia.

El sueldo que Beccacece le pide a Junior

De acuerdo a la información que trasciende desde Barranquilla, Sebastián Beccacece estaría pidiendo un salario de 3 millones de dólares por temporada. Ese sueldo supera evidentemente lo que ganaba con ‘La Tri’, ahí percibía un sueldo cercano a los 2.4 millones.

Junior venía de una gran temporada y hasta fue bicampeón en los últimos dos años. Sin embargo, para este segundo semestre el club decidió cambiar a Alfredo Arias y luego vinieron los malos resultados. El equipo ha perdido ha perdido tanto que ni jugará el cuadrangular final.

Beccacece dirigió el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Aunque Beccacece es un fuerte candidato para llegar a Junior, ahora mismo en el club se están pensando también en otras opciones. La idea del club ‘Tiburón’ es tener un nuevo técnico para finales de 2026 y que ya prepare la temporada 2027 con la Copa Libertadores como opción.

Las estadísticas de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece alcanzó a dirigir un total de 24 partidos entre todas las competencias. Sumando 9 victorias, 12 empates y tan solo 3 derrotas. No obstante, un mal rendimiento en el Mundial 2026 le costó el cargo.

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