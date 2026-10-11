Sebastián Beccacece podría volver a dirigir en millonario club

El ex DT de Ecuador, Sebastián Beccacece pondría fin a su etapa comoa gente libre y volvería a dirigir, con un tercer club buscándolo.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de la Selección de Ecuador en julio y, después de tres meses sin dirigir, el argentino podría encontrar un nuevo club. Un tercer equipo aparece interesado en el DT Mundialista mientras sigue como agente libre.

En México, el Santos Laguna lo contactó para conocer condiciones para el 2027, y reemplazar así al portugués Renato Paiva, ex Independiente del Valle. Beccacece no ha tenido experiencia previa en la Liga MX.

Sería el tercer club en el que se lo vincula después de Vasco da Gama y Corinthians, ambos de Brasil, sumado a Racing de la primera división de Argentina.

En cuanto al aspecto económico, Beccacece percibía alrededor de 2,4 millones de dólares anuales durante su etapa al frente de Ecuador. En Santos Laguna, cobraría hasta 1.5 millones, es decir tendría que rebajar sus aspiraciones.

A lo largo de su carrera, Beccacece dirigió a Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club y Elche, además de trabajar como asistente técnico de Jorge Sampaoli en diferentes procesos. Su principal título como entrenador llegó con Defensa y Justicia, club con el que conquistó la Recopa Sudamericana en 2021.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Beccacece como DT de la Selección de Ecuador dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y acabó perdiendo un total de 3 encuentros.

Publicidad

Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen