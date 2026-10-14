Antonio Valencia lanza polémica revelación de Beccacece y Ecuador en el Mundial 2026

Antonio Valencia habló del Mundial 2026 de la Selección de Ecuador y el histórico dejó una polémica revelación sobre Sebastián Beccacece.

Antonio Valencia habló sobre el fracaso de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 y dejó una declaración que vuelve a poner en discusión el proceso de Sebastián Beccacece. El histórico exjugador de la Tricolor analizó el rendimiento del equipo y cuestionó aspectos del manejo del grupo durante la Copa del Mundo.

“Fue un Mundial medio raro. Ecuador no se encuentra en su mejor momento. El entrenador tampoco tenía el control del grupo y se notó”, expresó Valencia en una entrevista con Diario AS. Sus palabras apuntaron directamente al trabajo del seleccionador y a la situación que atravesó el equipo durante el torneo.

El exfutbolista también lamentó que una generación con tanto talento no haya podido conseguir un resultado importante en la Copa del Mundo. Valencia considera que Ecuador cuenta con jugadores de nivel internacional y que existe el riesgo de que pase otra oportunidad sin que esta camada consiga darle una alegría al país.

“Fue bastante duro. Nosotros confiamos en la Selección. Tenemos una generación joven, con grandes nombres, jugando en las mejores ligas del mundo y haciéndolo muy bien. Teníamos la expectativa de que Ecuador iba a ser la sorpresa del Mundial”, manifestó el exjugador, al recordar las ilusiones que existían antes del torneo.

Ahora, con Marcelo Gallardo al frente de la Tricolor, Valencia pidió paciencia para que el entrenador pueda desarrollar su trabajo. El exseleccionado considera que Ecuador todavía tiene futbolistas importantes y jóvenes promesas, por lo que espera que el nuevo proceso consiga destacadas participaciones en Mundiales y Copa América.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.

Publicidad

Sebastián Beccacece fue criticado por la Selección de Ecuador Foto: Getty.

En resumen