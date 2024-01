Este martes 16 de enero de 2024 se pudo conocer que uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol ecuatoriano y de la LigaPro, El Nacional, estaría peligrando en su permanencia en primera. El club no tiene una directiva reconocida y ahora peligra su inscripción en la primera división de Ecuador.

Según informó en sus redes sociales Roberto Omar Machado, El Nacional se encuentra en una importante crisis administrativa y legal, lo cual podría complicar su inscripción en la LigaPro, sobre todo por el control económico para el torneo. Si el ‘Bi-Tri’ no soluciona esta situación el equipo podría terminar perdiendo la categoría, según informó Machado.

Ante esta situación también se le consultó al presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, qué puede pasar con El Nacional y su situación dirigencial: “Lamentablemente la situación de El Nacional es la que es y tendremos que ver si los que hoy están a cargo del club pueden inscribirlo”, comentó el directivo.

Una de las sanciones reglamentarias que podría recibir El Nacional es la perdida de categoría. El club está a la espera de que se confirme sí se podrán realizar unas nuevas elecciones para que los socios voten y así obtener una nueva directiva. La institución con trece títulos nacionales fue declarada en acefalía después de que no se aceptara a su directiva en el Ministerio de Deportes de Ecuador.

La lamentable situación administrativa de El Nacional no se compara con el rendimiento deportivo del club en el pasado 2023. El ‘Bi-Tri’ logró una campaña muy buena donde pudo competirle a los grandes de la LigaPro y se metió entre los 4 primeros de la tabla acumulada.

El Nacional fue declarado en acefalía por la Federación Ecuatoriana de Fútbol

FEF declaró al Nacional en acefalía a comienzos del mes de diciembre y procedió a nombrar un interventor que comience a regular el club y lleve a cabo las elecciones. El club no tiene una directiva en firme y reconocida, no obstante, la inscripción en LigaPro se podría realizar y así evitar un posible descenso en el campeonato.

¿Barcelona SC también puede descender en la LigaPro?

Otro equipo que aún no tiene una directiva reconocida en el Ministerio del Deporte es la de Barcelona SC, sin embargo, una acción de protección le permitió fichar a varios jugadores y tener a un directorio en firme en el club. No obstante, aún existe una situación legal muy importante para el ‘Ídolo’ que si no es resuelta en brevedad podría derivar en un caso muy parecido al de El Nacional.

¿Cuándo comienzo la LigaPro 2024?

La LigaPro 2024 comenzará oficialmente el próximo 16 de febrero. Hasta ese momento, los equipos tienen la posibilidad de cumplir con todos los procesos y controles económicos y así jugar con regularidad en el campeonato. Si hasta esa fecha no se han inscrito los equipos se procedería con las sanciones reglamentarias respectivas que pueden derivar en un descenso.