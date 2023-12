Ángelo Preciado está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol de Europa. El lateral por derecha de la Selección de Ecuador destacó con una asistencia y un golazo en la reciente victoria de su equipo el, Sparta Prague. El tricolor se ha afianzado en el once titular.

Con un gran cambio de frente, Ángelo Preciado encontró solo a Lukas Haraslin en el borde del área, quien después de un desborde pudo vencer a su marcador y también con un gran remate anotó el segundo para el Sparta. La acción de Preciado contó como su segunda asistencia en el torneo.

Por otro lado, Ángelo Preciado también liquidó el partido cuando al minuto 24 encontró un rebote en el área y se animó a disparar al arco. Aquel tanto significó el primer golazo del ecuatoriano en esta Liga. El lateral de la Selección de Ecuador apenas llegó en esta temporada la Fortuna Liga de Chequia.

Con esta victoria el Sparta Prague se afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones de su Liga con 47 puntos a 8 de su inmediato seguidor el Slavia Prague. El lateral ecuatoriano terminó siendo clave en varios partidos y se apunta para ganar su primer título de Liga en Europa.

Este buen nivel de Ángelo Preciado lo vuelve un total ‘indiscutible’ para la Selección de Ecuador de cara a los próximos partidos amistosos de marzo. El lateral ya se había ganado este lugar, pero las buenas actuaciones lo siguen poniendo como inamovible en una posición que le ha traído problemas al equipo nacional.

¿El mejor lateral derecho ecuatoriano de la actualidad?

Tras el mundial de Qatar 2022, donde Ángelo Preciado se terminó quedando con el lugar en el once por el caso de Byron Castillo, el ex Independiente del Valle viene mostrando un gran nivel en su club y en la selección de Ecuador. Ha sido fijo en el once de Félix Sánchez y ahora su nombre aparece por encima de elementos como: José Hurtado, José Quintero, Byron Castillo, y entre otros candidatos para dicha posición.

¿Debe Félix Sánchez ubicarlo más como lateral y no carrilero?

Uno de los problemas que se ha notado en la Selección de Ecuador de Félix Sánchez es el juego. El entrenador ha cambiado hasta en 6 ocasiones de once inicial y de táctica, debido a que, en varios partidos decidió comenzar con una línea de 3 y en otros con 4 defensores atrás. En la línea de 3, Preciado se ve ubicado como carrilero y esto en ocasiones ha dificultado su buen rendimiento, mientras que como lateral “natural” ha tenido un importante aporte al equipo nacional.