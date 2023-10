(VIDEO) Diego Almeida dejó una asistencia en la victoria de su equipo en la MLS Next Pro

El joven central ecuatoriano formado en la cantera del FC Barcelona, Diego Almeida, actualmente juega en la MLS Next Pro de Estados Unidos para el Columbus Crew 2, donde pelea por ganarse un lugar como fijo en el once titular.

Diego Almeida ha sido destacado por varios medios de comunicación internacionales por su gran control de balón, por lo cual, dejó una gran asistencia para el único gol de su equipo contra el Crown Legacy en los play-offs, aprovechando su importante juego con los pies.

Almeida tomó la pelota en su propia cancha y con un gran pase en largo encontró a Noah Fuson, quien anotó el tanto con una solida definición. Columbus se llevó la victoria con un marcador de 1×0 y se clasificó para las semifinales en busca del título.

Con la victoria el equipo de Diego Almeida se pudo clasificar a las semifinales del torneo, donde se enfrentará a New England Revolution II. El central tricolor espera que en ese encuentro ya sea tomado en cuenta como titular y no entrando de cambio como le pasó en el último partido.

¿Cómo llegó Diego Almeida a jugar en la MLS Next Pro?

Diego Almeida se quedó sin equipo tras su paso por la Masía del FC Barcelona a inicios de 2023. El ecuatoriano jugó en las inferiores del equipo catalán desde el año 2018 y se le dificultó encontrar equipo aunque finalmente ha llegada a las divisiones inferiores de la MLS.

¿Ningún equipo en Ecuador lo quiso fichar?

A inicios del mercado de transferencias, Diego Almeida sonó para reforzar a varios equipos de la LigaPro como Barcelona SC o Guayaquil City, no obstante, su fichaje se terminó cayendo por falta de negociaciones y el jugador llegó a la MLS Next Pro, donde buscará una oportunidad en el primer equipo de Columbus o su vez ingresar al famoso Draft y que otro equipo de los Estados Unidos lo contrate.

Sin minutos en el fútbol de primera categoría

Pese a su reciente actividad en la MLS Next Pro, Diego Almeida no ha podido sumar minutos con el primer equipo de Columbus, pero tampoco con el FC Barcelona. El ecuatoriano no ha jugado ni un solo minuto en primera categoría con algún equipo. A sus 19 años su máxima experiencia en primera fue con la Selección de Ecuador en 2021.

Fue convocado a la Selección de Ecuador

Cuándo aún jugaba en las inferiores del FC Barcelona, Gustavo Alfario decidió que Diego Almeida se sume a la Selección de Ecuador para un amistoso en los Estados Unidos. El nombre del joven jugador incluso llegó a ser debatido para jugar el mundial de Qatar 2022.

Su gran dominio de balón

La principal característica de Diego Almeida es su aporte con la posesión del balón. En el gol de Columbus se puede observar que su pase largo tiene como finalidad dejar en ventaja al delantero, que después anota.