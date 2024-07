La Copa Ecuador apenas está en fase preliminar para su tercera edición en este 2024. El torneo ha regalado ya muy buenos partidos y algunas actuaciones interesantes de varios jugadores, pero también se está caracterizando por insólitos momentos.

Ahora sucedió en el insólito partido entre 9 de Octubre, club que jugó la final en la temporada 2022, y la Cantera de Pastaza. El partido fue transmitido por facebook y se alargó hasta los penales, donde se vio a un asistente de cancha pintando la línea de gol previo a iniciar con el primer cobro.

La cancha dio problemas durante todo el partido, sin embargo, la imagen que ha dado la vuelta en el fútbol del ecuatoriano es la del asistente de cancha poniéndole pintura a la línea de gol previo al lanzamiento. Ya estaba el árbitro en posición, el arquero y el cobrador solo faltaba que el pintor termine.

Al final, la Cantera terminó eliminando a 9 de octubre, no obstante, la Copa Ecuador sigue pasando por un delicado momento de organización para este 2024. El torneo casi no se realiza y ahora cuenta con la poca voluntad de competir de los grandes del fútbol ecuatoriano, equipos como Emelec o Barcelona SC no la quieren jugar.

La Copa Ecuador es un torneo que juegan equipos del fútbol ecuatoriano de diferentes categorías, incluyendo clubes de la tercera división, donde aún no existe una profesionalización reconocida. Asimismo, el tema del mal estado de las canchas se está volviendo un recurrente.

Los equipos grandes de la LigaPro que no quieren jugar la Copa Ecuador

Equipos como Barcelona SC, Emelec, El Nacional o Aucas se han opuesto públicamente a jugar la Copa Ecuador en este 2024. Debido a que, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, organizadora del torneo, buscaría quedarse con las taquillas y publicidad de los estadios en las semifinales y en la final.

Los únicos dos equipos que han ganado la Copa Ecuador

Solo dos clubes han ganado la Copa Ecuador, puesto que, en los últimos 6 años apenas pudo realizarse en 2 ocasiones. El primer campeón fue Liga de Quito en el 2019, mientras que el último campeón fue Independiente del Valle en la temporada 2022.