Pervis Estupiñán nuevamente ha quedado expuesto en un gol contra Brighton. El lateral tricolor viene sumando partidos muy irregulares y ahora contra Fulham quedó netamente expuesto en el primer gol de los rivales, tras las dudas en una pelota dividida.

Pervis Estupiñán no se puso de acuerdo con su defensor central y cuando fue a buscar una pelota dividida perdió dejando el espacio libre para Harry Wilson quien se acomodó y remató al arco con una gran precisión. El ecuatoriano ya venía siendo criticado hasta por su mismo entrenador, Roberto De Zerbi.

Ahora nuevamente Pervis Estupiñán se ve señalado por su marca en un contra su equipo. El lateral ecuatoriano ya había sido muy criticado por su partido ante Luton, y desde entonces ha alternado entre titularidades y suplencias. Brighton pierde 2×0 un partido clave que lo aleja de los lugares de Europa.

La temporada no está siendo la mejor para Pervis Estupiñán, que ha venido pasando por lesiones que no le han dejado volver a su mejor nivel. Ahora el lateral ecuatoriano también tiene competencia en su lugar, después de que el club contrata en este mercado de invierno al argentino Valentín Barco.

Los últimos 5 partidos han sido muy complicados para el Brighton, donde apenas sumó una victoria contra uno de los últimos del campeonato. Posteriormente empató con Everton, pero ha sumado ya 3 derrotas muy complicadas vs Tottenham, vs Wolverhampton y vs Fulham.

Las estadísticas de Pervis Estupiñán en el Brighton

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán solo ha conseguido jugar 20 partidos, entre todas las competencias, anotando 3 goles y dando 3 asistencias. El nivel del ecuatoriano ha bajado considerablemente a la temporada 2022/2023, donde fue uno de los mejores de su equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con Brighton?

Pervis Estupiñán tiene contrato con el Brighton hasta mediados de la temporada 2028. Sin embargo, el lateral ya ha sonado para varios equipos de la Premier y también fuera de Inglaterra como Barcelona. Se espera que pueda volver a su mejor versión para lo que queda de campeonato.