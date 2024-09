El jugador ecuatoriano y capitán de Always Ready abandonó la cancha en el partido ante Blooming en nuevo acto de racismo. El defensor ecuatoriano no pudo ser contenido ni por compañeros ni por rivales. El jugador tricolor estaba visiblemente tocado.

En los minutos finales del partido entre Blooming y Always Ready se dio una de las imágenes más virales y dolorosas de todo el fútbol sudamericano en la última semana. El jugador ecuatoriano, Luis Caicedo, se marchó de la cancha denunciando insultos racistas en su contra.

El ecuatoriano, visiblemente molesto, salió llorando de la cancha y decidió en el minuto 93′ abandonar el campo. El jugador no fue asistido por los árbitros durante esta acción y se fue al borde las lágrimas al túnel.

Pese a que Luis Caicedo se marchó llorando al 93′, el partido se terminó extendiendo hasta más del minuto 100. El encuentro terminó empatado 1 a 1, no se descarta que desde Always Ready se pida una sanción para el árbitro, por no detener el encuentro.

Luis Caicedo es uno de los máximos referentes de Always Ready, incluso es el capitán del equipo. El ecuatoriano llegó en esta temporada al fútbol de Bolivia, tras grandes temporadas en la LigaPro

El caso de racismo de Always Ready vs Liga de Quito

Recientemente, Always Ready también estuvo involucrado en un caso de racismo contra el jugador de Liga de Quito, Alexander Domínguez. El arquero ecuatoriano denunció que un médico del club lo insultó gravemente y el jugador reaccionó de mala manera y fue suspendido por 6 partidos.

Protocolo FIFA contra el racismo

Desde la FIFA se ha revelado que en estos casos de racismo se debe hacer una señal en forma de aspa para denunciar abusos racistas. Con este gesto, el árbitro debe activas un procedimiento de 3 niveles. No se vio tampoco a Luis Caicedo realizar dicha acción.