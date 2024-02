(VIDEO) Robert Arboleda se luce en Brasil con tremendo quite

El defensor central ecuatoriano, Robert Arboleda, sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores ecuatorianos del momento con Sao Paulo en Brasil. El central tricolor cada semana se muestra muy seguro en defensa y ahora volvió a mostrar sus cualidades con la camiseta del tricolor.

Sao Paulo enfrentó a Santos por el torneo Paulista, en un encuentro que terminó perdiendo contra el clásico rival. No obstante, Robert Arboleda fue uno de los mejores jugadores. Sobre el minuto 38′, el ecuatoriano protagonizó una gran recuperación, donde anuló completamente al atacante.

Robert Arboleda tuvo un arranque de 2024 dubitativo, puesto que, el central no se encontraba cómodo con su no ampliación de contrato y durante varias semanas sonó para cambiar de club e incluso de país. Finalmente hubo un acuerdo y desde entonces el ecuatoriano volvió al once ha demostrar su gran nivel.

Arboleda viene siendo uno de los mejores jugadores ecuatorianos en el exterior, y también un fijo en las convocatorias de la Selección de Ecuador. Aunque no se ha terminado de ganar un lugar en el once, puesto que, compite con jugadores como Piero Hincapié y William Pacho de gran realidad en Europa.

Con esta derrota Sao Paulo sigue liderando su grupo en el torneo Paulista, sin embargo, se empieza a comprometer con su clasificación a la siguiente ronda. El equipo tricolor es líder de su zona con 13 puntos, pero es seguido de cerca por Novorizontino con 12 y Sao Bernando con igual 12 puntos.

Las estadísticas de Robert Arboleda en su paso por Sao Paulo

Robert Arboleda dejó el fútbol ecuatoriano para mudarse a Brasil y jugar con la camiseta de Sao Paulo desde 2017. El ecuatoriano se ha ganado un lugar con cada entrenador que ha tenido y también es uno de los más queridos de su hinchada. Con la camiseta del ‘Tricolor’ ha jugado 235 partidos anotando 16 goles y dando 5 asistencias.

¿Qué equipos buscaron a Robert Arboleda en este 2024?

El central ecuatoriano tiene contrato hasta finales de 2024 con Sao Paulo y ya se está trabajando en una renovación. Sin embargo, a comienzos de enero el fútbolista ecuatoriano sonó para reforzar a Barcelona SC en la LigaPro y también al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, ninguna de las dos posibilidades se concretó.