Xabi Alonso no duda y le hace un importante pedido a Piero Hincapié

Piero Hincapié podría cambiar de equipo en esta ventana de fichajes al meterse en planes de varios equipos importantes de Europa. El ecuatoriano quiere más protagonismo y jugar más minutos como central, de ahí que, esté interesado en una negociación.

La última temporada no comenzó de la mejor manera para Piero Hincapié, pero terminó por lo más alto, puesto que, el ecuatoriano se coronó campeón de la Bundesliga, siendo titular. Esto no sería una clave para que se quede, puesto que, el tricolor jugó casi todo el año como lateral o central inclinado a la izquierda.

Esperan que esta temporada no sea distinta, pero con más torneos que jugar como la Champions League, Xabi Alonso le habría pedido a Piero Hincapié que no salga del club, según reveló Alejandro Ruilova. El DT español no quiere perder la plantilla competitiva que tiene.

Por otro lado, Hincapié ha interesado a varios clubes en las últimas semanas, e incluso ya se reveló cuál sería su sueldo si firma o por Manchester United o Liverpool, donde clubes que buscarían su contratación. En Europa quedan más de 15 días de mercado.

Hincapié ha comenzado la temporada como titular del Bayer Leverkusen. (Foto: Imago)

El futuro de Piero Hincapié también podría quedar en claro este fin de semana. El Bayer Leverkusen se jugará un nuevo título cuando enfrente al Stuttgart por la Supercopa de Alemania. Si el tricolor no comienza como titular estaría en la puerta de salida.

¿Cuánto costaría la transferencia de Piero Hincapié?

Tras su gran año en Alemania y buena Copa América con la Selección de Ecuador, Piero Hincapié ha sido valorado en los 40 millones de euros, no obstante, una posible transferencia a otro club no dejaría de rondar los 60 millones y solo por una cifra semejante lo dejarían salir.

Los equipos interesados en Piero Hincapié

Los clubes que han preguntado por condiciones de transferencias del ecuatoriano, Piero Hincapié, y que se han interesado en su fichaje son: Atlético de Madrid, Roma, Manchester United y Liverpool. Previamente también lo estuvieron buscando Chelsea o Real Madrid.