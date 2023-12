Xavier Arreaga lamenta no poder volver a Barcelona SC

Este miércoles 13 de diciembre de 2023 Xavier Arreaga regresó a Ecuador, en lo que muchos esperaban también sea su vuelta a Barcelona SC. El defensor tricolor tenía la intención de jugar con los amarillos en este próximo curso, pero finalmente se quedará en la MLS.

Arreaga le reveló a los medios de comunicación en su llegada que “lamentablemente” se tendrá que quedar en la MLS y no podrá sumarse a Barcelona SC para el siguiente curso: “El equipo hizo la opción de extensión de contrato por un año más. Lamentable por el interés que tenía de poder venir y sumarme a Barcelona”.

El Seattle Sounders confirmó oficialmente que Xavier Arreaga seguirá siendo parte del club para la temporada 2024. Esta ampliación de contrato liquidó cualquier interés de Barcelona SC en el futbolista, puesto que, ahora para un fichaje hay que pagar una cuota y el jugador ya no llegaría libre.

Barcelona SC está buscando un central de garantías para la temporada 2024, de ahí que, en estas semanas ya hayan sonado jugadores como Robert Arboleda, Luis Fernando León, Xavier Arreaga y otros. El club busca dar varios saltos de calidad con la ilusión también de lo que será la próxima Copa Libertadores.

Arreaga comentó que esta situación se le escapa de las manos y hacen complicada su llegada al amarillo. El central ecuatoriano se mostró muy apenado por no poder regresar a jugar con el equipo en el que sueña retirarse: “Son cosas que se me van de las manos. Son contratos que ya están estipulados con el equipo haya en la MLS, y bueno lamentablemente no se pudo dar“, comentó el central.

Otro fichaje que se le cae a Barcelona SC

La no llegada de Xavier Arreaga a Barcelona SC aumenta la lista de fichajes que se le han caído al equipo amarillo en pocas semanas. Jugadores como Luis Fernando León, Robert Arboleda, Alexander Bolaños, y posiblemente Anibal Chalá finalmente no llegarán finalmente a vestir la camiseta amarilla en el siguiente curso.

Pero, no descarta volver a Barcelona SC

Arreaga reveló que también que su deseo es volver a Barcelona SC y aunque no será para 2024, espera que pronto se pueda dar el regreso al país: “Como saben todos los barcelonistas, mi interés está en volver, y Dios mediante en un futuro no muy lejano pueda volver a jugar aquí”, comentó el central del Seattle Sounders.