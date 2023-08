¿Y los refuerzos?: Este es el once de Liga de Quito para octavos de Copa Sudamericana

Previo al retorno de la LigaPro, Liga de Quito enfrenta la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Ñublense. Luis Zubeldía tiene ya definido el once que saltará a la cancha este jueves 3 de agosto en Chile.

Liga de Quito logró habilitar a sus tres nuevos refuerzos, con Jan Hurtado, Paolo Guerrero y Jefferson Valverde ya a disposición para el encuentro si es que el entrenador argentino así lo ve. Reportes de la prensa apuntan a que el debut tendrá que esperar ya que ninguno será estelarista.

El once de Liga de Quito sería el mismo que cerró la fase de grupos del torneo CONMEBOL. José Angulo, Lisandro Alzugaray finalmente se quedaron y seguirán por ahora en el once; Sebastián González se mete en el once y Oscar Zambrano y Jhojan Julio seguirán en el banco.

Domínguez,Quintero, Adè, Rodríguez, Quiñonez, Piovi, Martinez, González, Alvarado, Ibarra, Angulo sería el once que salte a la cancha este jueves 3 de agosto a las 19h00.

¿Quién es el entrenador de Liga de Quito?

Luis Zubeldía está pasando su segundo ciclo en Liga de Quito tras haber sido vicecampeón en el 2015. Tuvo pasos por Lanús de Argentina y Santos Laguna de México; además en Ecuador estuvo en Barcelona SC.

¿Cuáles son los refuerzos de Liga de Quito?

Liga de Quito hasta ahora ha confirmado la contratación del delantero Paolo Guerrero, el venezolano Jan Hurtado y el volante ex Nacional, Jefferson Valverde.

¿Qué jugadores han salido de Liga de Quito?

De cara a este mercado de fichajes, Liga de Quito se ha desprendido de Jefferson Arce y de Marcos Olmedo.

¿Cuándo juega Liga de Quito los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Liga de Quito enfrentará al Ñublense de Chile por los octavos de final de la Sudamericana el 3 de agosto de visita, y hará local en el Rodrigo Paz Delgado en la vuelta el 10 del mismo mes.