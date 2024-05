VER EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vs. Colo Colo HOY por la Copa Libertadores 2024: guía completa de canales y hora a la que juegan.

¿A qué hora, en qué canal y cómo ver gratis Alianza Lima vs. Colo Colo hoy por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN: juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. Mira todos los goles en HD, las mejores jugadas en directo y las incidencias del partidazo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024.

Alianza Lima y Colo Colo se miden este miércoles 15 de mayo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Chocando en Matute, el duelo se dará desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile y se podrá ver en vivo y en directo por las pantallas de ESPN y en su versión online por Star Plus.

Alianza Lima llega tras empatar 1-1 ante Cerro Porteño por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. Estando en el cuarto puesto del Grupo A, el plantel del técnico Alejandro Restrepo tiene 3 puntos de 12 posibles y tiene que conseguir la victoria si quiere seguir teniendo chances de pasar a octavos de final.

Colo Colo perdió 0-1 ante Fluminense por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. Ocupando el tercer puesto del Grupo A, el cuadro del jugador Arturo Vidal tiene 4 puntos de 15 posibles y tiene que conseguir el triunfo si piensa acceder a los octavos de final.

Arturo Vidal habló sobre el Alianza Lima vs. Colo Colo. (Foto: Composición Bolavip)

Alianza Lima vs. Colo Colo chocan luego de empatar sin goles en Chile por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Estando a poco de terminar la fase de grupos, los dos planteles necesitan el triunfo para tentar su pase a octavos de final o, en el peor de los casos, tentar su ingreso a la Copa Sudamericana 2024 como tercero del grupo.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 15 de mayo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

Alineación de Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024

Alianza Lima formaría con Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Franco Zanelatto, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Adrián Arregui; Kevin Serna y Hernán Barcos.