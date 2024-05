Arturo Vidal no se contuvo y habló sobre el duelo entre Colo Colo y Alianza Lima por la Copa Libertadores 2024.

Alianza Lima jugará un duelo trascendental ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2024. Enfrentándose este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú en Matute, el cuadro de Chile llegó con el objetivo de ganar y Arturo Vidal lo dejó muy en claro con esta picante frase.

Aterrizando en Lima la noche del último lunes 13 de mayo, Arturo Vidal se paró frente a los micrófonos de RPP Deportes y habló sobre el partido ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2024: “Venimos con mucha expectativa de hacer un gran partido y ojalá poder sacar los tres puntos. Allá fueron a defenderse, ojalá acá sea un partido agradable, de igual a igual”.

Haciendo un análisis del cotejo entre Alianza Lima y Colo Colo, Arturo Vidal también habló de las probabilidades en la Copa Libertadores 2024: “Va a ser muy importante, pero no define. De ahí nos toca con Cerro Porteño y seguramente será más importante que este porque Alianza Lima tiene que jugar con Fluminense. Nosotros tenemos que rescatar puntos acá y después en Paraguay para poder pasar”.

Siguiendo con sus palabras, Arturo Vidal también valoró algunos puntos de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024: “Alianza tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores, van a estar con estadio lleno. Ojalá sea un partido de igual a igual, que los dos salgan a proponer y que gane el mejor”.

Alianza vs. Colo Colo por Libertadores. (Foto: Composición Bolavip)

Terminada la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, Fluminense es líder con 7 puntos, luego Cerro Porteño segundo con 5, Colo Colo tercero con 4 y Alianza Lima cierra con 3. El cuadro de Perú se juega todo ante el de Chile y espera que el árbitro sea justo, a pesar de haber pasado un terrible episodio con amenazas de muerte.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

¿A qué hora juegan Alianza vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

¿Cómo ver Alianza vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 15 de mayo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.