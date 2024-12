Adrián Arregui apenas se fue de Alianza Lima, pero ficharía por histórico de Argentina

La carrera de Adrián Arregui en Alianza Lima tuvo muchos altos y bajos. Empezando muy bien marcando goles, ganándose la capitanía e incluso sonando para un club del exterior, luego de esa información, que tendría todo arreglado para dejar el cuadro íntimo e irse a Colombia, el volante no volvió a ser el mismo.

Perdiendo relevancia en el primer equipo, siendo empleado más como una pieza de recambio y no justificando su inclusión como fichaje extranjero, Alianza Lima decidió no renovarle y el volante tuvo que regresar a su país. Y es que las estadísticas no engañan, más cuando los números lo dejan en evidencia.

Así pues, solo en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, Adrián Arregui disputó 21 partidos y de los cuales fue titular en 19. Acumulando en total 1522 minutos, el volante logró anotar un gol, brindó una asistencia y vio cinco tarjetas amarillas. También hay que mencionar que estuvo lesionado, perdiéndose once partidos con Alianza Lima.

Alianza Lima anunció la salida de Adrián Arregui

De esta manera, la renovación de Adrián Arregui era una situación que no tenía cabida en Alianza Lima. Más al conocerse que el volante habría pedido un aumento de sueldo. Con todo ello, el cuadro de Perú no continuó con el vínculo, pero el volante no tardó mucho en conseguir un nuevo equipo y sería un histórico de Argentina.

Arregui jugando para Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Según la información del periodista colombiano Juan Pablo Rúa Jiménez, con el usuario de @JuanPabloRuaJim en la red social X, Adrián Arregui continuaría su carrera en Argentina: “Adrián Arregui (32) podría ir al Club Atlético Temperley luego de quedar libre del Club Alianza Lima”.

HAy que recordar que Temperley es un club fundado el 1 de noviembre de 1912, es decir tiene más de 100 años de historia. Actualmente juega en la Primera Nacional o la Segunda División del fútbol de Argentina.

¿Cuánto gana Adrián Arregui?

Adrián Arregui gana 15 mil, aproximadamente. Conociendo el poder económico del cuadro íntimo, el volante de 32 años se llevó 180 mil dólares por toda la temporada 2024 que estuvo en Alianza Lima.

¿Cuánto vale Adrián Arregui?

Adrián Arregui está valorizado en 450 mil euros, según Transfermarkt. Con 32 años, el volante argentino ha jugado en clubes como Temperley de Argentina, Independiente Medellín de Colombia y Alianza Lima de Perú.