Cuando los rivales empiezan a tomar decisiones fuertes en la interna, debemos sacar cálculos sobre lo que puede ser un siguiente paso donde el equipo de todos puede ser perjudicado. La Selección Peruana se deberá cuidar de lo que presente Chile pronto, en lo que será el Clásico del Pacífico de la siguiente Fecha FIFA. En el país hermano, se anuncia el regreso hasta de dos cracks importantes, quienes tienen una espalda ancha, y saben lo que es ganarle a un combinado patrio como es La Blanquirroja. Como en sus buenas épocas, cuando eran más jóvenes.

¿Qué crack chileno volverá para el partido contra Perú?

Una voz cantante, que conoce bien al Flaco, ex seleccionado de Perú, expuso que ahora mismo la relación con El Rey es la mejor. Y adelantó que se estará parando sin duda alguna, en el partido considerado por el continente entero como El Clásico del Pacífico. En una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas: “Gareca nunca ha manifestado algún tipo de rencor hacia Arturo Vidal o la Generación Dorada, algo que me sorprende. Me sorprende que no tenga recelos con Vidal”.

¿Cómo es la relación de Ricardo Gareca con Arturo Vidal?

Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol, tocó el tema del armado del plantel que tomará Ricardo Gareca muy pronto. En una charla con los medios de comunicación, dentro del Tercer Congreso Internacional de Fútbol: “Al contrario, a mí la verdad me sorprende que no tenga ningún tipo de recelo con ellos, principalmente con Arturo que ha hablado. Él está dispuesto siempre, él tiene la mejor disposición y esa es una de las cualidades que él tiene, yo creo que las puertas no están cerradas”.

¿Cuál es el segundo crack chileno que estará ante Perú?

El mandamás del fútbol sureño, advierte que no solo el tema se define con Arturo Vidal. Hay otro futbolista que seguramente será llamado La Roja, pensando en sus duelos ante la Selección Peruana como visitantes en Lima, y después recibir a Venezuela en territorio mapocho. Acá conocemos al segundo crack que será de mucha utilidad para El Tigre: “Me sorprende el nivel de Charles Aránguiz, hace tiempo no los veía así, Gareca puede considerar tenerlo. Yo creo que está abierto (a nominarlo)”.

De la misma manera, le quitó las responsabilidades a Ricardo Gareca del último caso polémico en la Selección Chilena. Donde el gran señalado fue El Tigre porque supuestamente, un jugador renunció a su trabajo como parte de la lista oficial. Acá Pablo Milad, calló todo tipo de especulación que iba en contra del entrenador de nacionalidad argentina: “Nadie castiga a nadie. Lo de Palacios no fue una sanción, es una normativa. Nadie sabía, porque no había pasado esto, que un jugador se retirara”.