Alianza Lima se prepara para recibir a ADT de Tarma, programado para el 21 de octubre en la fecha 18 del Torneo Clausura. A pesar de que el equipo visitante logró clasificar a un torneo internacional, actualmente enfrenta dificultades internas que podrían otorgar una ventaja para los Blanquiazules.

ADT, dirigido por Franco Navarro, está lidiando con problemas económicos que han llevado a los jugadores a tomar una decisión inusual: han optado por no entrenar hasta que se les pague el salario correspondiente al mes de septiembre. Esta situación ha generado malestar en todo el cuerpo técnico.

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó sobre la situación y destacó la incomodidad del entrenador del Vendaval Celeste ante este escenario. Las próximas horas serán decisivas para resolver este problema financiero.

“Ayer tampoco entrenaron y Franco Navarro anda muy molesto con la situación. Horas decisivas en ADT que debe solucionar urgente el tema económico”, mencionó Peralta en su cuenta oficial de X (anteriormente llamado Twitter).

A pesar de que los tarmeños han asegurado su clasificación para la Copa Sudamericana del próximo año, la situación interna del equipo no es la mejor. La deuda correspondiente al mes pasado ha llevado al plantel a protestar al no entrenar durante el jueves y el viernes. No volverán a entrenar hasta que se resuelva la cuestión económica, según lo informado por Gustavo Peralta.

“A pesar de haber asegurado la clasificación a la Copa Sudamericana, las cosas en ADT no andan bien. Sucede que le adeudan al plantel el mes de septiembre y no entrenaron jueves y viernes a modo de protesta. No entrenará hasta que se cumpla con la deuda. Ya antes también hubo demora en los pagos”, expresó el periodista.

Esta situación plantea interrogantes sobre si la situación interna de ADT de Tarma brindará una ventaja para los íntimos, que busca un milagro para quedarse con el Torneo Clausura, aunque dependen de otros resultados.

¿Cómo le va a Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima en la actualidad del Torneo Clausura se encuentra en el cuarto puesto con 33 puntos. Luego de jugar 16 partidos, ganar 9 enfrentamientos, empatar 6 veces y perder solo una vez.

¿Cuándo se jugará el partido entre Alianza Lima y ADT DE TARMA?

Alianza Lima se medirá ante ADT de Tarma por la fecha 18 del Torneo Clausura, este sábado 21 de octubre desde las 4:00 PM en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.