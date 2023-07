Alianza Lima llega de derrotar 1-0 al Deportivo Municipal en el estadio Nacional, el sábado 01 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Guillermo Salas llegan motivados para el encuentro contra Sporting Cristal.

Es que los blanquiazules, no quieren desperdiciar la oportunidad de seguir sumando en la Tabla de posiciones y así agrandar su ventaja en esta segunda parte como en el acumulado.

Los íntimos saben que no la tendrán para nada fácil contra los celestes, que vienen de golear al (3-0) Unión Comercio, la fecha pasada. Además, será la primera vez que se enfrenten en este año, ya que en el Apertura no jugaron por los problemas de derechos de Televisión. Esa vez los aliancistas no se presentaron y perdieron por Walk Over.

Con todo esto, Chicho Salas ha preparado un once que los ayude a lograr los objetivos de esta noche, que va de la siguiente manera: Campos; Chávez, Zambrano, Vílchez, Lagos; Castillo, Ballón; Concha, Reyna, Zanelatto, Barcos. Esta información fue dada por el periodista Marcello Merizalde.

“XI de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal: Campos; Chávez, Zambrano, Vílchez, Lagos; Castillo, Ballón; Concha, Reyna, Zanelatto, Barcos”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo se jugará el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

Según el periodista Eduardo Combe, el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se jugará por la fecha 5 el Torneo Clausura se estaría disputando el 23 de julio.