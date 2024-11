Este miércoles 27 de noviembre de 2024 se reveló que la LigaPro le dio una gran ayuda a Emelec, para que aunque sea termine el año jugando. Se había revelado que el club fue castigado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol por no pagarle al ‘Chavo’ Cruz e iba a ser sancionado sin jugar ante Libertad.

Ahora según la información de Gabriel Solorzano la LigaPro fue la que pagó la cuota que le faltó a Emelec para cumplir con el pago a ‘Chavo’ Cruz y el equipo no sea sancionado. Podrá jugar su último partido ante Libertad, que se está jugando el descenso.

No es la primera vez que Emelec iba a ser sancionado por no pagarle a Cruz, de hecho a mediados de agosto, el ‘Bombillo’ fue castigado con una multa que le costó 3 puntos, que posteriormente no pudo recuperar. Y ahora incluso se expuso a que nuevamente le quiten puntos.

Por otro lado, ya se confirmó que Emelec finalmente no está suspendido y podrá jugar contra Libertad en Loja. El club eléctrico también viajará a esta provincia de Ecuador en bus, es decir, hará un recorrido de casi 400 kilómetros y de 8 horas en estas condiciones.

No es la primera vez que la LigaPro ayudaría a Emelec, ya a lo largo del año le ha dado la mano con diferentes préstamos para que paguen sus deudas y puedan jugar. Actualmente, el directorio del club no se ha pronunciado tras la renuncia de José Pileggi, presidente electo por los socios.

LigaPro pagaría la deuda de Emelec. (Foto: @GaboSolorzanoEc)

El puesto de Emelec en esta segunda etapa

En esta segunda etapa de la LigaPro, Emelec se encuentra en el último puesto de la tabla de posiciones con apenas 9 puntos. El club no desciende o no se complica con estos puestos por lo hecho en el primer semestre, donde estuvo en media tabla.

