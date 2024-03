En este momento Alianza Lima corre contra el tiempo, tiene que hacer las cosas bien de cara al inicio de la Copa Libertadores. La crisis de juego y resultados en la Liga 1 podría darle mayores problemas en la competencia internacional, eso es abiertamente sabido. Para eso, tienen que pulir pendientes y la responsabilidad de esas acciones recae en el profesor Alejandro Restrepo.

Por eso, ahora y para todos los hinchas, debemos mostrar cómo estarán jugando en la presente edición de la Copa Libertadores. Donde compartirá fase de grupos contra clubes como Fluminense de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y el Colo Colo de Chile. Alianza Lima bajo esa presión está en la obligación de levantar cabeza, compitiendo como lo manda su historia institucional.

Los partidos de Alianza Lima por Copa Libertadores 2024 desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate más aquí!

Calendario de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024:

Fecha 1: Alianza Lima vs. Fluminense – 3 de abril | 7:30 p.m.

Fecha 2: Cerro Porteño vs. Alianza Lima – 10 de abril | 5:00 p.m.

Fecha 3: Colo Colo vs. Alianza Lima – 26 de abril | 7:30 p.m.

Fecha 4: Alianza Lima vs. Cerro Porteño – 8 de mayo | 7:00 p.m.

Fecha 5: Alianza Lima vs. Colo Colo – 15 de mayo | 7:00 p.m.

Fecha 6: Fluminense vs. Alianza Lima – 29 de mayo | 7:00 p.m.

Todos los partidos serán complicados, la fortaleza de Alianza Lima deberá radicar en lo que hará como local, para después robar algunos puntos fuera. Siempre y cuando, desee calificar a la siguiente fase o esté pensando en quedar tercero para caer en Copa Sudamericana. Difícil momento para los íntimos, porque van en un Grupo A complicado en todas las líneas.

¿Cuál es el fixture completo de la Copa Libertadores 2024?

Fase de grupos:

Fecha 1: semana 3 de abril

Fecha 2: semana 10 de abril

Fecha 3: semana 24 de abril

Fecha 4: semana 8 de mayo

Fecha 5: semana 15 de mayo

Fecha 6: semana 29 de mayo.

Octavos de final:

Ida: semana 14 de agosto

Vuelta: semana 21 de agosto.

Cuartos de final:

Ida: semana 18 septiembre

Vuelta: semana 25 septiembre.

Semifinales:

Ida: semana 23 de octubre

Vuelta: semana 30 de octubre.

Final:

Semana 30 de noviembre.

¿Cuáles son los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2024?

Grupo A: Fluminense (Bra), Cerro Porteño (Par), Alianza Lima (Per) y Colo-Colo (Chi)

Grupo B: São Paulo (Bra), Barcelona SC (Ecu), Talleres (Arg) y Cobresal (Chi)

Grupo C: Gremio (Bra), Estudiantes de la Plata (Arg) y The Strongest (Bol), Huachipato (Chi)

Grupo D: LDU Quito (Ecua), Junior (Col), Universitario (Per) y Botafogo (Bra)

Grupo E: Flamengo (Bra), Bolívar (Bol), Millonarios (Col) y Palestino (Chi)

Grupo F: Palmeiras (Bra), Independiente del Valle (Ecu), San Lorenzo (Arg) y Liverpool (Uru)

Grupo G: Peñarol (Uru), Atlético Mineiro (Bra), Rosario Central (Arg) y Caracas (Ven)

Grupo H: River Plate (Arg), Libertad (Par), Deportivo Táchira (Ven) y Nacional (Uru).

Alianza Lima y su historia en Copa Libertadores:

Las recientes participaciones de Alianza Lima no son las mejores, su historial nos dice que están participando por vez número 30. En sus más de cien años, logró alcanzar las fases semifinales de la Copa Libertadores en las temporadas 1976 y 1978. Es, después de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, el cuadro nacional con más trascendencia en este tipo de competencias.