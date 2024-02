Todavía no termina el partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau de Piura. Así como lo oyen, todavía tendrá un alargue, pero fuera de las canchas. Lo hace saber Alianza Lima con su intención principal, ahora les contamos cómo se podría generar este asunto bastante preocupante. Porque el clásico se juega entre merengues y blanquiazules desde ya.

Según contó el reportero de L1 MAX, Eduardo Combe, por información extraoficial, en Alianza Lima buscarán una sanción ejemplar para Rodrigo Ureña. Quien fue expulsado por agresión en el último partido de Universitario de Deportes. Pero eso no quedaría ahí. La directiva victoriana quiere ahondar con el tema del gesto hecho por el chileno, para el predominio de la justicia.

Es importante recordar lo sucedido la noche de ayer sábado 3 de febrero en el Estadio Monumental “U”. Rodrigo Ureña luego de ser expulsado en el duelo entre Universitario y Atlético Grau donde se perderá el clásico peruano contra Alianza Lima. Hizo un gesto con la mano, donde llamó la atención el movimiento, aduciendo un estilo de robo o algo por el estilo, entendió el público seguidor de Liga 1.

Ahora, dependerá del informe que entregó el juez Edwin Ordoñez, para saber si lo de Rodrigo Ureña puede ser más grave o no. En caso no ser considerado como un hecho de menor castigo, entrará la directiva de Alianza Lima para poder tomar cartas en el asunto. Desde Matute considerarán que el hecho es una falta de respeto, el cual no se puede tolerar en primera división.

¿Qué busca Alianza Lima?

Alianza Lima será local en el partido contra Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. Rodrigo Ureña no jugará bajo ningún sentido, por la expulsión, pero al parecer, desde tienda victoriana no se quieren quedar con esa situación. Desea algo más de severidad si le perdonan la vida al chileno, como se dice de forma popular en el deporte rey.

Recordemos que Alianza Lima tomó severas decisiones para este año con respecto a su plantel, tras perder la gran final ante Universitario de Deportes. Ahora, con la sangre en el ojo por tamaña derrota, seguramente ahora fiscalizarán todo lo que haga el eterno rival en el año de su centenario. Veremos cómo avanza esta situación entre las directivas de los equipos más populares.

¿Cuándo será el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes?

El partido más importante de la fecha 3 de Liga 1, se jugará este sábado 10 de febrero desde las (8:00 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Nacional. Podría ser considerada como una revancha para lo que se vivió en la última jornada del campeonato pasado. Desde ya lo están jugando en ambos bandos.