Hoy por hoy pueden haber problemas en Alianza Lima si esto se termina confirmando, porque habría un concepto médico escondido. Lastimosamente, eso lo sale a mencionar alguien fuera del club blanquiazul, con todas las de la ley porque su profesión se lo permite asegurar. Mediante sus formas y maneras, el periodista Coki Gonzáles expuso lo que tiene ahora mismo como información verificada. No los veremos entonces un tiempo por la señal de (Disney+).

¿Qué jugadores están lesionados en Alianza Lima?

En su espacio de YouTube, conocido como Están Pasando Cosas, destacó que hoy por hoy, hay problemas en el plantel principal del conjunto blanquiazul. Asumiendo que por eso buscan delantero de manera urgente: “La lesión de Waterman es más complicada de lo que pensaban en Alianza Lima y de lo que pensaron en la selección panameña. Es una lesión muscular. En términos fisiológicos o para decirlo en cristiano es una lesión profunda bien complicada en la zona del posterior”.

Como bien menciona lo del panameño vendría siendo un problema que acarrea mucho más allá de un simple malestar. Por eso, no estaría en consideración ahora mismo para el profesor Alejandro Restrepo: “Es bien complicada en la parte del posterior, bien complicada. Incluso, por lo que me venían comentando, con algún problema en la inserción al glúteo en la zona muscular. Es una situación que va a demorar más de lo que pensaban”.

También, Jorge Andrés, popularmente conocido como Coki Gonzáles, destacó al otro delantero, pero de nacionalidad colombiana. Quien en este momento tendría minutos, pero no estando al 100%: “Y la situación de Sabbag es más complicada de lo que se pensaba. Él tiene una lesión crónica en el tobillo. No es que le impida jugar o que le vaya a obligar a retirarse del fútbol, pero al menos en el corto plazo Pablo Sabbag no va a estar al 100% y esto sí es información”.

Alianza Lima jugando esta temporada con Cecilio Waterman. (Foto: IMAGO).

Se supone que El Jeque es uno de los grandes refuerzos este año, pero difícilmente lo veremos compitiendo con todas las de la ley según su información: “De repente va a tener buenos partidos o termina siendo goleador de Alianza Lima a fin de temporada, pero no va a estar para jugar los 90 minutos. Hoy, Sabbag no está para jugar el tiempo completo de la más alta competencia, su tobillo no está para eso. Por eso, en Alianza Lima están desesperados por contratar a un delantero”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando proveniente de Cobresal de Chile, el atacante disputará la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores. Terminó siendo una apuesta a corto plazo, anotó algunos goles, y fue titular en la competencia CONMEBOL. Pero fuera de eso, esta última lesión lo estaría marginando de lo que resta de temporada. Por eso suenan fuerte Paolo Guerrero y Matías Succar.

¿Cuánto cuesta actualmente Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Transfermarkt en sus fuentes dice que Pablo Sabbag está tazado en 800 mil euros aproximadamente. Todo por su paso por equipos de alto nivel en el pasado, ya que hoy anda lesionado sin mayores certezas. Supo jugar en Deportivo Cali, Tondela, Estudiantes La Plata, Newell ‘s, y CD La Equidad. Ahora en Alianza Lima continúa en deuda porque no jugó nada a lo largo de este año.